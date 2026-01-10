Napoli colpo Joao Gomes | chi è il Pitbull brasiliano che ha stregato Conte
Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Joao Gomes, giovane mediano brasiliano classe 2001, proveniente dal Wolverhampton. Conosciuto come il “Pitbull” per il suo atteggiamento dinamico in campo, Gomes si prepara a inserirsi nello schema di Spalletti. Questa operazione rafforza il reparto centrale della squadra, offrendo nuove soluzioni in mediana e contribuendo a un progetto di crescita a lungo termine.
IL PROFILO DEL GUERRIERO. Il Napoli ha bloccato Joao Gomes per la prossima stagione. Brasiliano, classe 2001, è un mediano “recupera-palloni” attualmente al Wolverhampton. C’è già un’intesa di massima per un ingaggio da 3,5 milioni, mentre il cartellino (valutato 40 milioni) potrebbe costare molto meno a causa della probabile retrocessione del club inglese. Conte lo vuole per la sua aggressività: è il giocatore con più contrasti vinti in Premier League. Oltre al campo, colpisce la sua storia: ha recentemente vinto la sua battaglia contro la balbuzie. Chi è Joao Gomes, caratteristiche tecniche e come giocherebbe nel Napoli di Conte?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
