Un bel giorno | dal 5 marzo in sala il nuovo film diretto da Fabio De Luigi

Un bel giorno è la nuova commedia scritta e diretta da Fabio De Luigi, protagonista insieme a Virginia Raffaele. Nel cast sono presenti anche: Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros e con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi. Un Bel Giorno è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema e uscirà nelle sale il 5 marzo, distribuito da 01 Distribution. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Fabio De Luigi. La fotografia è a cura di Simone Mogliè, il montaggio di Consuelo Catucci, la scenografia di Valeria Zamagni, i costumi di Isabella Rizza e la colonna sonora di Michele Braga. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

