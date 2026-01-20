Un bel giorno | dal 5 marzo in sala il nuovo film diretto da Fabio De Luigi

Un bel giorno è la nuova commedia scritta e diretta da Fabio De Luigi, protagonista insieme a Virginia Raffaele. Nel cast sono presenti anche: Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros e con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi. Un Bel Giorno  è una produzione  Lotus Production, una società  Leone Film Group  con  Rai Cinema  e uscirà nelle sale il  5 marzo, distribuito da  01 Distribution. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da  Furio Andreotti, Giulia Calenda  e  Fabio De Luigi. La fotografia è a cura di  Simone Mogliè, il montaggio di  Consuelo Catucci, la scenografia di  Valeria Zamagni,  i costumi di  Isabella Rizza  e la colonna sonora di  Michele Braga. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

