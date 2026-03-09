Il film “Un bel giorno”, diretto e interpretato da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele, ha debuttato nelle sale italiane lo scorso 5 marzo. Durante il weekend, il film ha registrato il maggior numero di biglietti venduti, diventando così il titolo più visto nelle sale italiane. La commedia ha attirato un pubblico considerevole, confermando il successo al botteghino.

Ottimo debutto al box office per “Un bel giorno”, la nuova commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele, arrivata nelle sale italiane lo scorso 5 marzo. Il film ha esordito con risultati molto positivi, confermando il forte interesse del pubblico per la coppia protagonista e per una commedia brillante che punta su ironia e situazioni quotidiane. Nel suo primo fine settimana di programmazione, dal 5 all’8 marzo, la pellicola ha incassato 1.637.533 euro, raggiungendo 1.660.233 euro complessivi includendo anche gli incassi delle anteprime. Numeri che hanno consentito al film di posizionarsi ai vertici della classifica del botteghino italiano del weekend. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Fabio De Luigi conquista il box office con 'Un bel giorno'il suo film è il più visto del weekend

