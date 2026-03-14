F1 Sprint | Russell vince la prima corsa in Cina davanti a Leclerc e Hamilton

In Cina, durante il fine settimana di gara, Lewis Hamilton ha concluso al terzo posto, mentre Charles Leclerc si è posizionato secondo. La corsa si è disputata su 19 giri e ha visto il britannico e il monegasco competere per le prime posizioni lungo tutto il percorso. La vittoria è andata a un pilota che ha superato gli avversari nel corso della gara, con la Ferrari che si è attestata come seconda forza del campionato.

Shanghai (Cina) 14 marzo 2026 – Non è stata una sprint, ma una battaglia dalla durata di 19 giri, dove la Ferrari ha confermato a tutti di essere la seconda forza di questo Mondiale. George Russell vince la prima sprint della stagione in Cina, ma dietro di lui non arriva il compagno di squadra, bensì le due rosse, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Lando Norris è quarto davanti a Kimi Antonelli, che paga una penalità dopo l'ennesimo avvio pessimo. Piastri, Lawson e Bearman completano la zona punti delle prime otto posizioni, mentre clamorosamente Verstappen arriva solo nono ed è fuori dalla zona punti dopo una gara anonima. La gara sprint. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 Sprint: Russell vince la prima corsa in Cina, davanti a Leclerc e Hamilton Articoli correlati F1 Gp Cina: Russell vince la Sprint. Leclerc 2° davanti a Hamilton, scintille in casa Ferrari. Antonelli 5° DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. F1, Gran Premio di Cina: Russell vince la gara sprint davanti alle Ferrari di Leclerc ed HamiltonGeorge Russell (Mercedes) ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton . Altri aggiornamenti su F1 Sprint Russell vince la prima corsa... Temi più discussi: F1, Gp di Cina: Russell vince la sprint race su Mercedes. Secondo e terzo posto per le Ferrari; Sprint spettacolo: vince Russell dopo una bagarre con Hamilton, 2° Leclerc; Formula 1, gara Sprint Gp Cina: domina Russell davanti a super Ferrari. Ordine d'arrivo; F1 | Russell vince la sprint dopo il duello con le Ferrari a podio. 5° Antonelli. F1: Cina, Russel vince la gara sprint davanti alle FerrariGeorge Russell (Mercedes) ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall'ingresso della safety car a pochi ... msn.com F1 GP Cina | Russell vince la Sprint Race di Shanghai: Tanta strategia e duelli, spero sia stata divertente da guardareLa Sprint Race del Gran Premio di Cina ha regalato spettacolo sul circuito di Shanghai, con George Russell grande protagonista. msn.com F1, Gp di Cina: Russell vince la sprint race su Mercedes. Secondo e terzo posto per le Ferrari x.com Sprint intensa a Shanghai per Hamilton: duello nelle prime curve con George Russell, gestione dell’energia e sorpasso su Lando Norris nel finale per tornare sul podio. Il sette volte campione del mondo ammette: “La Mercedes era più veloce, ma ho dato tutto - facebook.com facebook