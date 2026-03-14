F1 Gran Premio di Cina | Russell vince la gara sprint davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton

Durante il Gran Premio di Cina di Formula 1, George Russell, pilota della Mercedes, ha conquistato la vittoria nella gara sprint. Al suo fianco sul podio si sono piazzate le Ferrari di Charles Leclerc, arrivato secondo, e Lewis Hamilton, terzo. La corsa si è svolta su un tracciato caratterizzato da velocità e sorpassi, con i piloti impegnati in un confronto serrato.

George Russell (Mercedes) ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall’ingresso della safety car a pochi chilometri dal termine. Ad un giro dalla fine Hamilton è riuscito a passare Norris e salire così al terzo posto. Russel, vincitore del primo Gran Premio in Australia, si è imposto con un distacco di 0"674 su Leclerc e di 2"554 su Hamilton. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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