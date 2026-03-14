F1 Gp Cina | alle 8 le qualifiche Russell vince la Sprint Leclerc 2° davanti a Hamilton Diretta

Alle 8 si tengono le qualifiche del Gran Premio di Cina di Formula 1 a Shanghai. Russell conquista la vittoria nella Sprint, mentre Leclerc si piazza secondo davanti a Hamilton. Durante le prove, Russell mantiene la posizione nonostante la pressione della Ferrari, mentre Verstappen si trova in nona posizione. La cronaca della giornata include anche l’andamento di Antonelli e altri piloti in vista delle qualifiche.

A Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. Antonelli sbaglia la partenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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