Un giovane pilota italiano ha conquistato la pole position in un Gran Premio di Formula 1, diventando il più giovane di sempre a ottenere questa posizione. È stato battuto da un pilota britannico nella gara sprint, mentre le Ferrari si sono piazzate dietro di loro. Questo risultato segna una tappa importante nel mondo della F1 italiana, con un nuovo protagonista che si affaccia sulla scena internazionale.

Il motorismo italiano ha trovato il suo nuovo idolo ed un pilota che, per la prima volta dopo l’exploit di Fisichella a Spa nel 2009, torna in pole position in un gran premio di Formula 1. Andrea Kimi Antonelli con i suoi 19 anni sei mesi e 19 giorni è il più giovane pilota nella storia della F1 a conquistare la prima piazza, riuscendo a resistere alla rimonta di Russell nelle fasi finali delle qualifiche per il Gp di Cina. Il sabato delle Ferrari è tutto sommato positivo: dopo la seconda e terza posizione di Hamilton e Leclerc nella sprint race, i due ferraristi riescono a mettersi dietro le due McLaren ed occupare la seconda fila. Sessione deludente per Max Verstappen che, dopo una sprint race molto deludente, chiude le qualifiche in ottava posizione, confermando i problemi della Red Bull sul tracciato di Shanghai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, pole storica per Antonelli, il più giovane di sempre. A Russell la sprint davanti alle Ferrari

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