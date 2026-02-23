Lando Norris ammette | Siamo un po’ indietro rispetto ai più veloci in pista

Lando Norris riconosce che la McLaren MCL40 ha mostrato performance inferiori rispetto ai principali rivali nei test in Bahrain, a causa di alcune difficoltà tecniche. Il pilota britannico spiega che la vettura non ha ancora raggiunto la velocità desiderata, evidenziando problemi di affidabilità e aerodinamica. Norris ha sottolineato che il team lavora intensamente per migliorare l’auto prima dell’inizio del campionato. La squadra si prepara a risolvere le criticità prima delle prossime gare.

Lando Norris ha analizzato con franchezza i primi riscontri della McLaren MCL40 nei test invernali in Bahrain, evidenziando come la vettura campione del mondo in carica non stia conservando uno dei punti di forza più incisivi della stagione 2025. Il pilota britannico ha sottolineato che, rispetto alla MCL39, la nuova monoposto al momento non dimostra lo stesso livello di efficienza nella gestione degli pneumatici, elemento che lo scorso anno aveva fatto la differenza nelle fasi decisive delle gare. “ Al momento siamo un po’ indietro, quindi per eguagliare il passo gara di alcuni degli altri dobbiamo spingere un po’ di più, e questo comporta una maggiore degradazione “, ha ammesso Norris in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lando Norris: “Hamilton può riprendersi, mi piacerebbe correre un po’ di più con lui”Lando Norris, campione del mondo di Formula 1 nella stagione appena conclusa, ha espresso il desiderio di condividere più momenti in pista con Lewis Hamilton.

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: ritorna in pista Lando NorrisLando Norris torna in pista a Barcellona durante i test della Formula 1 del 2026.

Lando Norris' First Interview As World Drivers' Champion

Norris: Al momento siamo dietro alla FerrariIl campione del mondo in carica ha ammesso che al momento la McLaren non è così competitiva sul passo gara quanto la Ferrari ... formulapassion.it

Norris: Sono soddisfatto del lavoro svolto ma c'è da migliorare in diverse areeLando Norris è intervenuto in conferenza nel Day-2 dei test in Bahrain: Abbiamo fatto passi avanti dalla settimana scorsa. In questi test abbiamo fatto quello che dovevamo, sappiamo cosa ci manca e d ... sport.sky.it

Lando Norris è di nuovo single #SportMediaset - facebook.com facebook