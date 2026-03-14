F1 Gp Cina le qualifiche Russell vince la Sprint Leclerc davanti a Hamilton Diretta

In Cina, durante le qualifiche di F1 a Shanghai, Russell ha conquistato la vittoria nella Sprint, mentre Leclerc si è piazzato davanti a Hamilton. La gara si è svolta sotto una pressione intensa, con Russell che ha mantenuto il vantaggio e Verstappen che ha chiuso in nona posizione. Tra i piloti coinvolti, Antonelli ha fatto notizia, mentre la diretta ha seguito ogni svolta dell’evento.