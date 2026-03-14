F1 Gp Cina le qualifiche Russell vince la Sprint Leclerc davanti a Hamilton Diretta
In Cina, durante le qualifiche di F1 a Shanghai, Russell ha conquistato la vittoria nella Sprint, mentre Leclerc si è piazzato davanti a Hamilton. La gara si è svolta sotto una pressione intensa, con Russell che ha mantenuto il vantaggio e Verstappen che ha chiuso in nona posizione. Tra i piloti coinvolti, Antonelli ha fatto notizia, mentre la diretta ha seguito ogni svolta dell’evento.
A Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. Antonelli sbaglia la partenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Articoli correlati
F1 Gp Cina: alle 8 le qualifiche. Russell vince la Sprint. Leclerc 2° davanti a Hamilton DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono.
F1 Gp Cina: alle 8 le qualifiche. Russell vince la Sprint. Leclerc davanti a Hamilton DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a F1 Gp Cina le qualifiche Russell vince...
Temi più discussi: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell vince la Sprint in volata davanti a Leclerc! Alle 8.00 le qualifiche; F1 GP Cina | Ferrari, Hamilton: Subiamo troppo nei rettilinei, ma la SF-26 dà buone sensazioni; GP Cina: Leclerc crede nella Ferrari, Hamilton frena sul Mondiale!; DIRETTA F1, GP Cina 2026: Live Qualifiche - POLE - Live - Formula 1.
LIVE F1, oggi qualifiche e pole GP Cina in diretta: Russell vince la sprint davanti a Leclerc e HamiltonLe Qualifiche del Gran Premio della Cina scatteranno alle 8 ora italiana, cioè tra due ore, e si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). fanpage.it
Diretta qualifiche Gp Cina, F1 LIVE da Shanghai: Russell per il filotto, Ferrari da battaglia!La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Cina, seconda prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Shanghai ... sport.virgilio.it
F1 Gp Cina: la Sprint in diretta. Russell parte in pole davanti ad Antonelli, Hamilton scatta 4° Diretta x.com
Formula 1, Hamilton ‘spia’ la Mercedes a Shanghai – Diretta - facebook.com facebook