F1 Gp Cina | alle 8 le qualifiche Russell vince la Sprint Leclerc davanti a Hamilton Diretta

Alle 8 si svolgono le qualifiche del Gran Premio di Cina di Formula 1 a Shanghai. Durante la Sprint, il britannico ha ottenuto la vittoria, mentre Leclerc si è piazzato davanti a Hamilton nelle prove ufficiali. Russell ha mantenuto la leadership, e Verstappen si è classificato nono, affrontando difficoltà durante la corsa. La gara prosegue con aggiornamenti in diretta.