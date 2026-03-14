F1 Gp Cina | alle 8 le qualifiche Russell vince la Sprint Leclerc davanti a Hamilton Diretta
Alle 8 si svolgono le qualifiche del Gran Premio di Cina di Formula 1 a Shanghai. Durante la Sprint, il britannico ha ottenuto la vittoria, mentre Leclerc si è piazzato davanti a Hamilton nelle prove ufficiali. Russell ha mantenuto la leadership, e Verstappen si è classificato nono, affrontando difficoltà durante la corsa. La gara prosegue con aggiornamenti in diretta.
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