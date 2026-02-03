Audero dopo il petardo di Cremona | Poteva andare molto peggio certi gesti non sono accettabili
Emil Audero commenta l’episodio del petardo a Cremona. Il portiere dell’Inter dice che poteva andare molto peggio e aggiunge che certi gesti non sono accettabili. Audero ha spiegato come si è sentito, sia fisicamente che mentalmente, dopo l’episodio avvenuto durante la partita.
Emil Audero è tornato a parlare dell’episodio del petardo esploso durante Cremonese-Inter, chiarendo le proprie condizioni e raccontando l’impatto fisico ed emotivo di quanto accaduto nel corso del match. L’episodio, verificatosi nel secondo tempo allo stadio Zini, ha coinvolto direttamente il portiere, colpito dalle schegge e costretto a convivere con dolore, tensione e pensieri che faticano a svanire, a distanza di giorni. «Innanzitutto sto abbastanza bene», ha spiegato Audero. «Almeno di testa perché ripensando a quello che è successo mi rendo conto che le conseguenze potevano essere molto più gravi. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Emil Audero si è raccontato dopo essere stato colpito da un petardo durante la partita di Serie A tra Cremonese e Inter.
Audero svela il dopo petardo: Qualcosa che non mi era mai successo. Era dentroEmil Audero racconta cosa è successo nei convulsi momenti dell'esplosione del petardo durante Cremonese-Inter, ma soprattutto dopo: Era dentro di ... fanpage.it
Audero: Dopo il petardo ho sentito un senso di vuoto. Ho pensato: perché sono in campo? Perché sto giocando?Emil Audero ha raccontato alla Gazzetta dello Sport cosa ha provato nei momenti successivi allo scoppio del petardo che l'ha stordito ... ilnapolista.it
#Audero: “Dopo il petardo ho sentito un senso di vuoto. Ho pensato: perché sono in campo Perché sto giocando” Alla Gazzetta: "Dentro di me non sentivo la volontà di abbandonare. Vorrei incontrare l'autore del gesto e chiedergli: perché" https://www.ilna - facebook.com facebook
Audero: «Dopo il petardo mi sono chiesto. "Perché gioco ancora". Una martellata, mai provato un vuoto così» x.com
