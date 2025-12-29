Non poteva andare peggio Mara Venier la brutta notizia su Domenica In

Nella puntata del 28 dicembre 2025, Domenica In ha registrato risultati deludenti, nonostante l’assenza di Amici 25. Mara Venier si trova a dover affrontare una situazione difficile, segnata da ascolti non soddisfacenti e da un periodo complicato per il programma. La trasmissione si trova a dover fare i conti con sfide che richiedono attenzione e riflessione, in un contesto televisivo sempre più competitivo e in evoluzione.

Nemmeno l'assenza di Amici 25 riesce a trasformarsi in un'occasione favorevole per Domenica In, che nella puntata andata in onda il 28 dicembre 2025 su Rai 1 registra risultati tutt'altro che brillanti. Il programma condotto da Mara Venier si trova a navigare in acque complicate, con dati di ascolto che raccontano una domenica pomeriggio più faticosa del previsto, nonostante la concorrenza teoricamente più debole rispetto ad altre settimane. La trasmissione parte in modo discreto nella prima parte, probabilmente sostenuta dall'oroscopo di Paolo Fox, proposto però con tempi molto ridotti e con ospiti che sembrano poco coinvolti.

