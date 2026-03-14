La stagione di Formula 1 2026 entra nel vivo con il secondo appuntamento in Cina, dove si corre a Shanghai dal 13 al 15 marzo. La gara si disputa su un circuito di 5,451 km e prevede un totale di 56 giri. I piloti si preparano a sfidarsi su una delle piste più lunghe del calendario, con molte aspettative per questa tappa asiatica.

La Formula 1 si sposta sul suolo cinese per il secondo appuntamento del mondiale 2026, con la gara in programma a Shanghai dal 13 al 15 marzo. Il circuito ospita un weekend completo che include le prove libere, una Sprint Race e la gara principale, tutti eventi trasmessi in diretta su e NOW. L’evento segna il ritorno della corsa nel calendario dopo l’assenza forzata dal 2019, offrendo una pista tecnica dove l’efficienza aerodinamica e la gestione degli pneumatici diventano fattori determinanti per il successo. I piloti dovranno affrontare 56 giri su un tracciato di 5.451 chilometri, sfidando curve veloci e lunghissimi rettilinei che richiedono assetti specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 Cina: 56 giri su 5.451 km a Shanghai

Articoli correlati

F1, statistiche GP Cina 2026: Lewis Hamilton è lo ‘Huangdi’ di ShanghaiDomenica 15 marzo 2026 si disputerà la diciannovesima edizione del Gran Premio di Cina.

Leggi anche: F1 Gp Cina: gli orari e dove vedere in diretta qualifiche, Sprint e gara a Shanghai (Sky, Now e TV8)

Aggiornamenti e notizie su F1 Cina 56 giri su 5 451 km a Shanghai

Temi più discussi: F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming; Le info, gli orari e le dirette TV del GP della Cina 2026 di F1, dove tornerà la Sprint Race; F1, orari GP Cina 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; Formula 1, GP Cina 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming.

F1, Sprint Race in Cina: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streamingTutto pronto per la prima 'mini gara' della stagione in attesa del Gran Premio: nessuna sosta prevista (a meno di sorprese in pista), pochi giri per decretare il vincitore ... corrieredellosport.it

Formula 1, GP Cina 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari del Gran Premio della Cina della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara ... fanpage.it

Daniel Attard era stato accusato di aver incassato denaro «sospetto» dalla Cina. Ma in realtà il conto corrente appartiene a un imprenditore suo connazionale - facebook.com facebook

#Tg2000 - Cina, nuova legge contro le minoranze. Mandarino lingua ufficiale #13marzo #Tv2000 #Cina #XiJinping #Minoranze #Mandarino @tg2000it x.com