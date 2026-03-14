F1 2026 | Antonelli e la W17 sfidano i rivali in Australia

La stagione 2026 di Formula 1 inizia in Australia con Kimi Antonelli alla guida della Mercedes W17, che affronta i primi GP del campionato. Antonelli, al suo secondo anno in questa squadra, ha concluso il campionato precedente al settimo posto assoluto. La gara vede la partecipazione di vari piloti e vetture che si sfidano sulla pista australiana.

La stagione 2026 della Formula 1 si apre con Kimi Antonelli che affronta il suo secondo anno alla guida della Mercedes W17, dopo aver chiuso il campionato precedente al settimo posto assoluto. Il pilota italiano ha già dimostrato potenziale nei test prestagionali e nelle prime gare dell’anno, conquistando la seconda posizione nel Gran Premio d’Australia e ottenendo la prima pole position in Cina, stabilendo un nuovo record come il più giovane a raggiungere tale traguardo. Con la gara di domenica prevista per le ore 8 su e NOW, l’attenzione è tutta sulle prestazioni tecniche e sulla capacità del team di Brackley di trasformare i dati telemetrici in risultati tangibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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