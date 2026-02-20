LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc resiste in testa e macina chilometri Antonelli appiedato dalla W17

Charles Leclerc ha mantenuto la testa nel test di Sakhir 2026, resistendo alle pressioni e accumulando chilometri con la sua Ferrari. La sessione è stata caratterizzata da un incremento di velocità, con il pilota che ha completato un lungo run con gomme C3 in 1:37. Intanto, Antonelli è stato costretto a fermarsi bruscamente a causa di un problema alla W17. I meccanici stanno analizzando il motivo dell’interruzione, mentre Leclerc continua a spingere per trovare il miglior set-up. La giornata prosegue con molte novità in vista delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Di seguito il cronologico dell'ultimo long-run effettuato da Leclerc con gomme C3: 1:37.552 1:37.283 1:38.547 1:37.521 1:37.603 1:38.467 1:37.822 1:41.972 giro di rientro 10.50 Piastri sta simulando la prima parte di gara, con tanta benzina a bordo della McLaren, girando in 1'39?9 su gomme C3 che hanno già percorso 14 tornate. 10.49 Finisce qui il long-run di Leclerc, che effettua un pit-stop e passa alla gomme dure. 10.47 Leclerc gira in 1'37?8 e prosegue il suo long-run con gomme C3 senza subire un vero crollo prestazionale. 10.44 Leclerc è fino a questo momento il pilota più attivo della mattinata con 57 giri percorsi, mentre quasi tutti gli altri si attestano tra i 35 ed i 49.