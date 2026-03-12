Nel 2025, l’export delle Marche ha subito una diminuzione del 7,6 per cento. Secondo i dati dell’Ires, in due anni è stato perso quasi un terzo del valore totale delle esportazioni. La crisi appare strutturale e coinvolge diversi settori della regione. Questo calo si aggiunge a una tendenza negativa che prosegue da tempo.

L’export delle Marche ha registrato un calo del -7,6% nel 2025. I dati dell’Ires confermano che in due anni è stato perso quasi un terzo del valore esportato. Il territorio subisce una contrazione netta mentre il resto d’Italia cresce. I settori più colpiti sono la meccanica e la moda, con cali rispettivamente del -3,6% e -8,6%. Al contrario, l’agroalimentare e la gomma-plastica mostrano segnali di resilienza con incrementi positivi. La situazione richiede un’analisi profonda per capire le dinamiche reali dietro queste cifre. Il divario regionale: Marche contro Italia. Mentre l’Italia nel complesso registra una crescita delle esportazioni pari al +3,3%, le Marche si trovano in una posizione critica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Export Marche crolla: -7,6% nel 2025, la crisi è strutturale

