Via Ca' del Drago 300 mila euro per la nuova fognatura | la giunta approva il progetto esecutivo

La giunta comunale ha approvato il progetto di 300 mila euro per migliorare il sistema di fognatura in via Ca’ del Drago, una strada in salita sopra la statale 16. La decisione arriva dopo che le piogge intense hanno causato frequenti allagamenti e problemi di smaltimento delle acque piovane. Il nuovo impianto garantirà una rete più efficiente, riducendo i rischi di allagamenti e migliorando la sicurezza dei residenti. La realizzazione del progetto dovrebbe iniziare entro i prossimi mesi, con l’obiettivo di risolvere definitivamente le criticità della zona.

Approvato in questi giorni il progetto esecutivo da 300 mila euro per dotare via Ca' del Drago di un sistema moderno di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche Via libera per la nuova rete fognaria per le acque piovane in una strada di quartiere collinare, a monte della statale 16: la giunta comunale ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo da 300 mila euro per dotare via Ca' del Drago di un sistema moderno di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Un intervento che si inserisce in un piano più ampio di messa in sicurezza idraulica diffusa su tutto il territorio comunale.