Stadio della Roma oggi il progetto definitivo al Campidoglio | svolta attesa da due anni

Oggi il progetto definitivo dello Stadio della Roma viene presentato al Campidoglio, segnando una tappa importante dopo due anni di attese e attenti sviluppi. La consegna della PEC da parte della Roma rappresenta un passo fondamentale per il percorso di approvazione e realizzazione dell’opera. Questo momento, previsto da tempo, può influenzare significativamente il futuro del progetto e delle sue modalità di sviluppo.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Nella giornata di oggi, salvo imprevisti dell'ultima ora, la Roma invierà al Campidoglio la PEC che da oltre due anni rappresenta il vero punto di svolta per il progetto del nuovo stadio. Come riportato da La Repubblica, all'interno della comunicazione ci sarà il progetto definitivo di fattibilità tecnico-economica dell'impianto di Pietralata, un passaggio chiave per rimettere in moto un iter rimasto a lungo bloccato. Si tratta di un invio dal valore prettamente tecnico, senza annunci ufficiali o presentazioni mediatiche. Nessun nuovo rendering, nessun evento pubblico e nessuna apparizione dei Friedkin: la scelta del club è quella della massima discrezione, lasciando parlare i documenti.

