Taglio del nastro a Turrivalignani per il tratto della Ss5 Tiburtina riaperto al traffico dopo mesi di chiusura

Il 21 gennaio a Turrivalignani è stato ufficialmente riaperto il tratto della SS5 Tiburtina, dopo mesi di chiusura. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore regionale alle infrastrutture, i direttori dei lavori e i sindaci dei comuni coinvolti. Questa riapertura rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona.

Nella mattinata del 21 gennaio, alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Umberto D'Annuntiis, del direttore compartimentale Abruzzo-Molise Paolo Testaguzza, del direttore dei lavori Enzo Di Vittorio, e dei sindaci di Scafa e Turrivalignani, è stato riaperto al traffico il tratto della Strada statale 5 Tiburtina Valeria, nel territorio del Comune di Turrivalignani, interessato dal grave dissesto del marzo 2025.

