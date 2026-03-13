Referendum evento per il sì al Parenti Il grazie di La Russa alla Shammah E lei incontra Meloni e chiede aiuto per diffondere i Giardini dei Giusti

Un referendum si svolge per sostenere il “sì” al Teatro Franco Parenti, un evento che coinvolge diverse personalità. Il ministro della Difesa ha ringraziato pubblicamente la direttrice del teatro, che ha concesso l’utilizzo dello spazio ai sostenitori del sì e a Fratelli d’Italia. Inoltre, la stessa direttrice ha incontrato il presidente del Consiglio, chiedendo aiuto per promuovere i Giardini dei Giusti.

Anastasio "Il primo ringraziamento lo rivolgo a chi se n'è infischiata delle stupide polemiche nate perché, pensate un po', ha concesso ai favorevoli al "Sì" e a Fratelli d'Italia la possibilità di utilizzare il Teatro Franco Parenti, il teatro più simbolico di Milano. Grazie a Ruth Shammah". Ignazio La Russa ha scelto di iniziare così il suo intervento dal palco, nel tardo pomeriggio di ieri, in occasione di "Sì, una riforma che fa giustizia", l'evento organizzato da Fratelli d'Italia proprio per lanciare le ragioni del "sì" al referendum confermativo della riforma della giustizia, quella relativa alla separazione delle carriere. Shammah,...