È in atto una nuova politica industriale che mira a sostenere i giovani nel creare imprese. In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche, normative europee sempre più stringenti e un’inflazione che al Nord si avverte più intensamente, è importante comprendere come queste dinamiche influenzino il tessuto economico italiano e le opportunità di sviluppo.

LE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE geopolitica, quelle derivanti dall’iper-regolamentazione europea. E poi l’inflazione, che al Nord si fa sentire più che nel resto del Paese. Molte le sfide che la Lombardia, prima regione manifatturiera d’Europa, dovrà affrontare nei prossimi mesi. "Ma tra le più importanti, metto quella di un cambio di mentalità, necessario per rendere la sinergia fra territori, imprese, università e formazione un volano per la crescita e la diffusione di una cultura imprenditoriale nelle giovani generazioni", precisa Guido Guidesi, assessore lombardo alle imprese, annunciando a Qn Economia le due nuove strategie di Palazzo Lombardia in ambito di sviluppo economico: le Zone di Innovazione e di Sviluppo e gli interventi avviati perché "la storica locomotiva d’Italia si confermi anche in futuro la Casa delle Idee". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Nuova politica industriale al via. Aiutiamo i giovani a fare impresa"

La vera sfida dell'impresa: fare affari, non politicaLa questione delle auto elettriche entro il 2035 rappresenta un tema centrale per l’economia europea e occidentale.

Leggi anche: Nuova giunta regionale, Uilm Calabria: "Serve una politica industriale seria e moderna"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Libro Bianco Made in Italy 2030: obiettivi e azioni MIMIT per la nuova politica industriale; Politica industriale, arriva il piano al 2030: così il nuovo Made in Italy vale 4.200 miliardi; Nuova politica industriale al via. Aiutiamo i giovani a fare impresa; Politica industriale: sviluppo economico o arma geopolitica? (di G. F. Esposito).

Nuova politica industriale al via. Aiutiamo i giovani a fare impresaLE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE geopolitica, quelle derivanti dall’iper-regolamentazione europea. E poi l’inflazione, che al Nord si fa sentire più ... quotidiano.net

Politica industriale, arriva il piano al 2030: così il nuovo Made in Italy vale 4.200 miliardiIl Libro Bianco del Mimit fotografa una riclassificazione completa dell’economia italiana mappata su 18 filiere produttive: non solo moda e automotive, ma anche difesa, blue economy e salute. Nel 2023 ... milanofinanza.it

Doveva essere la nuova politica ed invece più vecchia del vecchio. - facebook.com facebook

Made in Italy 2030: sicurezza economica e nuova politica industriale La globalizzazione senza attriti è finita. Il Libro Bianco Made in Italy 2030 segna un cambio di paradigma: la sicurezza economica diventa una precondizione della competitività, non un x.com