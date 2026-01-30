Marino commenta il sorteggio dei playoff di Champions League. Dice che conosce il valore del Borussia e che bisogna dare il massimo, il 120%. Non nasconde che sarà una sfida difficile, ma si prepara a lottare fino in fondo.

Marino commenta il sorteggio dei playoff di Champions League: «Sappiamo il valore del Borussia, bisogna dare il 120%»

Javier Zanetti analizza il sorteggio dei playoff di Champions League.

Questa sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League.

