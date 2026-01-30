Marino commenta il sorteggio dei playoff di Champions League | Sappiamo il valore del Borussia  bisogna dare il 120% 

Da calcionews24.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marino commenta il sorteggio dei playoff di Champions League. Dice che conosce il valore del Borussia e che bisogna dare il massimo, il 120%. Non nasconde che sarà una sfida difficile, ma si prepara a lottare fino in fondo.

Zanetti analizza il sorteggio dei playoff di Champions League: ecco il punto sul momento dei nerazzurri

Javier Zanetti analizza il sorteggio dei playoff di Champions League.

Bodø/Glimt-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta, Galatasaray-Juventus. Sarà di nuovo Benfica-Real Madrid Champions League, sorteggio playoff

Questa sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League.

marino commenta il sorteggioL'Atalanta trova il Dortmund, Marino: Occorrerà il 120%, loro ambiente è esaltanteUmberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha commentato a Sky Sport il sorteggio del playoff di Champions League che ha accoppiato la Dea. tuttomercatoweb.com

Marino: Borussia? Bisognerà dare il 120%. Sul mercato l’Atalanta si è già rafforzata, con Raspadori…Umberto Marino, direttore generale nerazzurro, a Sky Sport ha parlato dopo il sorteggio: E’ storico essere qua, le squadre escluse danno valore alle prestazioni dell’Atalanta. calcioatalanta.it

