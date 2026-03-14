Evam | visita romana e 750mila euro il capitale resta

Una società di imbottigliamento con sede a Roma ha visitato gli stabilimenti di Evam a San Carlo. La visita, avvenuta recentemente, ha suscitato un acceso dibattito in Consiglio comunale, concentrato sulla possibilità di passaggi alla proprietà privata. Durante l'incontro, si è parlato anche di un capitale di circa 750mila euro mantenuto dalla società.

Una società di imbottigliamento con sede a Roma ha visitato gli stabilimenti produttivi di Evam a San Carlo, scatenando un acceso dibattito in Consiglio comunale su possibili passaggi alla proprietà privata. Mentre la giunta difende l’iniziativa come parte di una strategia commerciale aggressiva per espandere i mercati, l’opposizione solleva preoccupazioni sull’uso dei fondi pubblici recentemente stanziati. Il sindaco Francesco Persiani assicura che il capitale rimanga pubblico e che le visite siano legate esclusivamente alla vendita dell’acqua Fonteviva. La questione è emersa durante una seduta del consiglio di Massa, dove la consigliera Daniela Bennati ha richiesto chiarezza sulla destinazione dei 750mila euro di denaro pubblico versati nella partecipata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Evam: visita romana e 750mila euro, il capitale resta Articoli correlati Leggi anche: Sesto (resta) capitale dell’acciaio. Nichelcrom pronta a raddoppiare. Investimento da 45 milioni di euro Avvocati a processo: 750mila euro di ristori Covid truffatiRistori Covid: il caso si sposta a Roma, ecco perché è una svolta Il fascicolo relativo all’indebita percezione di ristori Covid si trasferisce da...