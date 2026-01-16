Sesto resta capitale dell’acciaio Nichelcrom pronta a raddoppiare Investimento da 45 milioni di euro

Sesto San Giovanni continua a rivestire un ruolo di rilievo nel settore dell’acciaio, con Nichelcrom pronta a raddoppiare i propri investimenti. La società, fondata nel 1953 e con una lunga storia nel territorio, annuncia un investimento di 45 milioni di euro per ampliare le capacità produttive. Questa iniziativa sottolinea l’importanza strategica di Sesto come polo industriale, consolidando la sua posizione nel panorama metallurgico italiano.

Sesto San Giovanni resta capitale dell’acciaio. Lo fa grazie a Nichelcrom, società costituita nel 1953 da Silvio Terruzzi, che a metà degli anni ‘60 trasferì la sede da Milano a Cascina Gatti in via Fosse Ardeatine. Con l’incremento dell’attività industriale, quel capannone diventò insufficiente, tanto che nel 1985 la società venne trasferita nel nuovo stabilimento in via Trento. Oggi Nichelcrom Acciai Inox Spa è pronta a raddoppiare, trasformando un immobile di via Rimembranze con un investimento complessivo di 45 milioni di euro. In questi giorni - e per un anno di lavori - sarà demolita e ricostruita una struttura già esistente, un magazzino su un’area di 20mila metri quadrata dedicato allo stoccaggio di alcuni tipi di acciaio che diventerà un centro produttivo a tutti gli effetti, tale e quale a quello di via Trento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

