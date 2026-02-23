Avvocati a processo | 750mila euro di ristori Covid truffati
Per un errore nel calcolo delle somme percepite, il caso dei ristori Covid si sposta da Avellino a Roma. La causa deriva da un tentativo di ottenere indebitamente 750mila euro di fondi destinati all’emergenza sanitaria. La decisione di trasferire il fascicolo nasce dal ricorso presentato dagli avvocati, che contestano la validità delle accuse. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli sulla gestione delle risorse pubbliche.
Ristori Covid: il caso si sposta a Roma, ecco perché è una svolta. Il fascicolo relativo all’indebita percezione di ristori Covid si trasferisce da Avellino a Roma, dopo il ricorso della difesa. Tredici avvocati sono indagati per aver ottenuto circa 750.000 euro attraverso i decreti Rilancio e Sostegni, fondi destinati alle imprese in difficoltà durante la pandemia. La Cassazione ha stabilito che la competenza territoriale spetta a Roma, sede dell’Agenzia delle Entrate, aprendo una nuova fase dell’inchiesta. La decisione arriva dopo un lungo esame e segue l’eccezione sollevata dalla difesa sulla competenza territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
