Avvocati a processo | 750mila euro di ristori Covid truffati

Ristori Covid: il caso si sposta a Roma, ecco perché è una svolta. Il fascicolo relativo all’indebita percezione di ristori Covid si trasferisce da Avellino a Roma, dopo il ricorso della difesa. Tredici avvocati sono indagati per aver ottenuto circa 750.000 euro attraverso i decreti Rilancio e Sostegni, fondi destinati alle imprese in difficoltà durante la pandemia. La Cassazione ha stabilito che la competenza territoriale spetta a Roma, sede dell’Agenzia delle Entrate, aprendo una nuova fase dell’inchiesta. La decisione arriva dopo un lungo esame e segue l’eccezione sollevata dalla difesa sulla competenza territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

