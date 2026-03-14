eurolega milano batte 96 87 il maccabi e tiene accesa la speranza play in

L'Olimpia Milano ha vinto contro il Maccabi Tel Aviv con il punteggio di 96-87 in una partita giocata al PalaLido. Con questa vittoria, Milano mantiene vive le speranze di partecipare ai play-in di Eurolega, dopo aver conquistato il secondo successo contro la stessa squadra in questa serie. La sfida si è svolta tra le mura storiche del palazzetto milanese.

Milano, 13 marzo 2026 - Lascia il PalaLido con un sorriso l’Olimpia Milano visto che nell’ultima sfida giocata tra le mura più storiche di Milano, l’Armani piega il Maccabi Tel Aviv per 96-87, incassando così anche lo scontro diretto contro una rivale con netto 2-0. Così i biancorossi provano a mantenere accesa la fiammella per la qualificazione ai play-in nonostante le vittorie di giovedì sia di Monaco che Panathinaikos: la classifica infatti dice ancora Zalgiris, Monaco e “Pana” dall’8° al 10° posto con 17 vittorie, Dubai e Milano che rincorrono con 16 quando mancano 7 giornate al termine. La prestazione di Nebo, da ex di turno, è davvero... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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