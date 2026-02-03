Eurolega l’Olimpia piega 109-89 il Baskonia e tiene accesa la speranza

L’Olimpia Milano batte il Baskonia 109-89 e tiene viva la speranza di qualificarsi in Eurolega. La squadra ha giocato con determinazione, trovando ritmo in attacco e difendendo con attenzione. La partita è stata importante per cercare di risollevare il morale dopo le recenti sconfitte. Gli uomini di coach hanno mostrato voglia di reagire, portando a casa una vittoria che può dare fiducia in vista delle prossime sfide.

Milano, 3 febbraio 2026 – Una partita per tornare a sorridere e provare a tenere accesa ancora una piccola fiammella in Eurolega. L’ Olimpia Milano che con una ripresa solida fa sua la sfida contro il Baskonia Vitoria vincendo per 109-89 E’ amaro il ritorno di coach Paolo Galbiati in quel PalaLido dove vide i natali come allenatore, il suo quasi coetaneo Peppe Poeta può tornare a sorridere dopo le incertezze delle ultime settimane. La sua Olimpia tiene il ritmo sempre alto, fa praticamente sempre canestro e gioca una partita divertente nella quale fa il record di punti stagionale. Sono i primi 7 minuti della ripresa che cambiano la partita, dopo un primo tempo memorabile per il punteggio (57-56), ma con enormi distrazioni in difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

