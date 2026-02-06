Gemini supera i 100 milioni di utenti nel trimestre finale dell’anno

Google annuncia che il suo assistente AI Gemini ha superato i 100 milioni di utenti nel trimestre finale dell’anno. L’azienda punta a farlo diventare il principale assistente intelligente al mondo, investendo risorse e sviluppando nuove funzionalità per attrarre ancora più persone. La crescita si conferma rapida e il settore dell’intelligenza artificiale si fa sempre più competitivo.

**. Google si impegna per farne il principale assistente AI del mondo.** A fine 2026, il chatbot AI di Google, chiamato Gemini, ha raggiunto una nuova soglia: 100 milioni di utenti attivi ogni mese. È un dato significativo, non soltanto per il valore numerico, bensì per l’andamento della crescita, che si è verificato in soli tre mesi. I numeri ufficiali, forniti proprio dal gruppo Alphabet, indicano che nel trimestre finale dell’anno, il prodotto AI del colosso americano è andato a crescere con forza, portando l’utente mensile da 650 a 750 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Google Gemini supera i 750 milioni di utenti e diventa il protagonista di un mercato in forte fermento.

