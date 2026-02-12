Stop a WhatsApp in Russia oltre 100 milioni di utenti coinvolti
Da mercoledì gli utenti russi non possono più usare WhatsApp. L’app di messaggistica più diffusa al mondo è scomparsa dai servizi disponibili in Russia, in un nuovo passo nel confronto tra il governo e la popolazione. Oltre 100 milioni di persone si trovano ora senza la possibilità di usare l’app nel Paese.
Da mercoledì in Russia WhatsApp non è più accessibile. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo è stata rimossa dall’elenco dei servizi disponibili nel Paese, segnando un nuovo capitolo nello scontro tra il governo russo e le piattaforme digitali occidentali. In passato le autorità avevano già tentato di limitarne l’uso, rallentando il traffico o bloccandone temporaneamente l’accesso. Le accuse rivolte a Meta, la società statunitense proprietaria di WhatsApp, riguardavano presunte violazioni delle leggi russe sulla comunicazione online. Questa volta però il provvedimento appare più drastico: l’app è stata completamente esclusa dai servizi raggiungibili. 🔗 Leggi su Billipop.com
Russia isola digitalmente 100 milioni di utenti: bloccato WhatsApp, libertà di espressione a rischio.
La Russia ha deciso di bloccare WhatsApp, lasciando senza accesso oltre 100 milioni di persone.
