stop a whatsapp in russia oltre 100 milioni di utenti coinvolti

Da mercoledì in Russia WhatsApp non è più accessibile. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo è stata rimossa dall’elenco dei servizi disponibili nel Paese, segnando un nuovo capitolo nello scontro tra il governo russo e le piattaforme digitali occidentali. In passato le autorità avevano già tentato di limitarne l’uso, rallentando il traffico o bloccandone temporaneamente l’accesso. Le accuse rivolte a Meta, la società statunitense proprietaria di WhatsApp, riguardavano presunte violazioni delle leggi russe sulla comunicazione online. Questa volta però il provvedimento appare più drastico: l’app è stata completamente esclusa dai servizi raggiungibili. 🔗 Leggi su Billipop.com

