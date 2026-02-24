Brescia 48enne arrestato in flagranza per estorsione

Un uomo di 48 anni, residente a Brescia, è stato fermato dai Carabinieri a Botticino per aver minacciato un imprenditore locale al fine di ottenere denaro. La sua cattura è avvenuta subito dopo che ha tentato di far pressioni sull'imprenditore, consegnando le prove del suo comportamento. Le forze dell'ordine hanno agito tempestivamente, portando l’uomo in manette durante il tentativo di estorsione. Ora si attende il prosieguo delle verifiche.

Nella tarda serata del 20 febbraio, a Botticino, i Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne italiano, incensurato, ritenuto responsabile di estorsione ai danni di un imprenditore bresciano. L'attività trae origine da una richiesta estorsiva pervenuta alla vittima nei giorni precedenti. A seguito della denuncia presentata, i militari hanno avviato un'indagine predisponendo un servizio mirato volto all'individuazione del responsabile. Nel corso dell'operazione, l'uomo è stato sorpreso mentre ritirava, all'interno del garage condominiale in cui risiede e secondo le modalità indicate nella missiva estorsiva, una busta contenente denaro, preventivamente predisposta dai Carabinieri.