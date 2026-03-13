Svuota un negozio di abbigliamento Preso in flagranza di reato patteggia

Durante la notte, un uomo è stato sorpreso mentre svuotava un negozio di abbigliamento, caricando registratori di cassa e vari capi su una panchina vicina. È stato preso in flagranza di reato e ha scelto di patteggiare la pena. La polizia intervenuta ha fermato il soggetto e recuperato la merce. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla vicenda.

COMO L'allarme è scattato in piena notte, mentre stava portando fuori dal negozio i registratori di cassa e numerosi capi di abbigliamento, appoggiandoli in ordine su una panchina poco distante. Quando è arrivata la pattuglia della Squadra Volante mercoledì notte alle 2.30, Adem Mokni, tunisino di 21 anni stava uscendo dalla porta posteriore del negozio Foot Locker di via Plinio. In mano aveva un registratore di cassa, e poco distante, su una panchina di piazza Cavour, aveva impilato gli articoli di abbigliamento trafugati dal negozio. Gli agenti lo hanno bloccato, recuperando subito anche l'altra refurtiva, il cui valore è stato quantificato in circa 700 euro, mentre in tasca aveva 600 euro in contanti.