Estate INPSieme Estero 2026 | contributi per soggiorni studio all’estero per studenti delle superiori domande dal 20 gennaio al 10 febbraio

L’INPS ha aperto il bando Estate INPSieme Estero 2026, dedicato agli studenti delle scuole superiori iscritti nell’anno scolastico 2025/2026. La proposta prevede contributi per soggiorni studio all’estero, con domande aperte dal 20 gennaio al 10 febbraio. Si tratta di un’opportunità per sostenere i percorsi di formazione dei giovani, favorendo esperienze culturali e linguistiche all’estero.

L’INPS ha pubblicato il bando Estate INPSieme Estero 2026, rivolto agli studenti iscritti alle scuole superiori nell’anno scolastico 20252026. Il concorso prevede l’assegnazione di contributi economici per partecipare a soggiorni studio di due settimane in Paesi europei o extraeuropei, nel periodo compreso tra giugno e agosto, con rientro entro il 30 agosto 2026. Il bando si rivolge ai figli, orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Fondo Postelegrafonici. Il pacchetto formativo deve essere selezionato liberamente dalle famiglie sul mercato, scegliendo un unico operatore qualificato nel settore turistico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

