Estate fiorentina obiettivo creatività Focus sulla NewWave degli anni ’80

L’estate a Firenze si concentra sulla celebrazione della creatività degli anni ’80, con un’attenzione particolare alla scena New Wave chiamata ‘Crossover 80’. Si tratta di un evento che mette in mostra le espressioni artistiche e musicali di quel periodo, coinvolgendo esposizioni, concerti e iniziative culturali in diverse location della città. L’obiettivo è far rivivere l’atmosfera vibrante di quegli anni attraverso manifestazioni dedicate.

La valorizzazione della creatività fiorentina della New Wave anni ‘80 (denominato ‘Crossover 80’), eventi di musica sui temi del dialogo alle Cascine e appuntamenti per dare centralità alle aree periferiche sono tra le novità del bando per l’Estate fiorentina 2026: si tratta di quattro mesi di eventi – dal 1 giugno al 30 settembre – che animano la città. La delibera con le linee di indirizzo è stata approvata dalla giunta, su proposta dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini (nella foto). L’edizione 2026 punta sulla cultura diffusa e sul coinvolgimento di tutti i Quartieri: da segnalare anche che il contributo massimo erogabile per i piccoli eventi passa da 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate fiorentina, obiettivo creatività. Focus sulla NewWave degli anni ’80 Articoli correlati Un viaggio musicale per celebrare 80 anni di creatività, la prima parte della rassegna "Centrodarte26"C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Dopo lo... Leggi anche: Stand della Regione. Focus sugli 80 anni dal voto alle donne e situazione in Iran