Un viaggio musicale per celebrare 80 anni di creatività la prima parte della rassegna Centrodarte26

Il Centro d’Arte ha ripreso la sua rassegna per festeggiare gli 80 anni di attività. Questa volta, propone un viaggio tra le novità più interessanti della musica di oggi. Tra nuove composizioni, jazz, elettronica e improvvisazione, il pubblico si prepara a scoprire suoni e sperimentazioni che spingono oltre i confini tradizionali. Dopo il successo della passata stagione, gli organizzatori puntano ancora una volta a coinvolgere gli appassionati con un’offerta ricca di novità e talento.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Dopo lo straordinario successo di pubblico della scorsa stagione, il Centro d’Arte torna a festeggiare il suo ottantesimo anniversario con una panoramica sulle esperienze più innovative della musica attuale, tra nuova composizione, jazz, ricerca elettronica e improvvisazione libera. Ancora una volta, e sempre di più, il cartellone certifica la dimensione globale della musica di ricerca, con artisti provenienti da Italia, Austria, Brasile, Polonia, Australia, Canada, Danimarca, Norvegia, Svezia e Stati Uniti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Centrodarte26 Vogue World arriva a Milano per celebrare la moda italiana e la creatività nell'era della tecnologia Valditara e il Viaggio della Memoria a Cracovia: “Questi 80 anni ci hanno fatto acquisire la consapevolezza che ogni essere umano ha una sua dignità” Il ministro Valditara ha concluso il Viaggio della Memoria a Cracovia, sottolineando l’importanza di ricordare e rispettare la dignità di ogni individuo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Centrodarte26 Argomenti discussi: Mediterraneo d'amore. Un Viaggio Musicale tra Cuori e Onde di Trio la Rosa | Domenica 1 febbraio; Un biglietto per Imperia, viaggio musicale tra voci liriche e narranti; A Teatro un viaggio musicale Tra Oriente e Occidente; Eredità cosmica: un’esperienza musicale immersiva dedicata ai Queen presso la Città della Scienza. Canzoni in forma di nuvole: viaggio musicale al Villa LazzaroniCanzoni in forma di nuvole: cento storie per Sergio Endrigo e Jacques Brel, al Teatro di Villa Lazzaroni dal 30 gennaio al 1° febbraio 2026. eroicafenice.com A San Felice numerosi concerti per un viaggio nell’universo della musicaMusic Journey – From Outer Space è il titolo della rassegna di concerti che si svolgerà a San Felice sul Panaro dal 30 gennaio al 7 maggio 2026, presso l’auditorium di viale Campi, con inizio alle 2 ... sassuolo2000.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.