Il post-Chiappella funziona con Espinal Dalla finale di Coppa Italia alle Final Four sfiorate Giana anno super | ora una punta per restare in alto

Il post-Chiappella prosegue con Espinal, dalla finale di Coppa Italia alle Final Four sfiorate. La Giana si appresta a mantenere il piazzamento playoff e a rafforzare la squadra con una nuova punta, per consolidare i risultati raggiunti nel 2025 e affrontare con fiducia il 2026. Un anno importante per continuare a migliorare e mantenere gli obiettivi di alta classifica.

GORGONZOLA (Milano) Quasi alle spalle un 2025 coi fiocchi e i botti. Di fronte, un 2026 nel quale difendere il piazzamento playoff (+2 sull'undicesima posizione) e magari attaccare con una punta in più. Il ko nell'ultima giornata con il Trento non ha affatto rovinato l'umore in casa Giana: la scorsa stagione si è chiusa con una storica finale di Coppa Italia, pur persa contro l'Imolese, è con un'altrettanto storica cavalcata ai playoff, finiti soltanto al cospetto della Ternana e a un passo dalle Final Four. In estate, tuttavia, si è chiusa l'era Andrea Chiappella: un triennio da applausi, da ritorno immediato in Serie C (con altra finale di Copppa Italia dilettanti, anche qui persa col Pineto) e da post season garantita nelle due successive stagioni.

