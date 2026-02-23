Fincantieri punta a 12,5 miliardi | la rivoluzione navale del 2030

Fincantieri ha annunciato una strategia ambiziosa per raggiungere 12,5 miliardi di fatturato entro il 2030, spinta dall’aumento degli ordini di navi militari e crociere. La decisione deriva dalla crescita della domanda globale e dalla volontà di rafforzare la presenza nel settore navale internazionale. L’azienda investe in nuove tecnologie e impianti di produzione più efficienti per mantenere la competitività. Questi piani potrebbero cambiare le prospettive del mercato italiano.

Fincantieri ha tracciato una rotta ambiziosa verso il 2030, con obiettivi che potrebbero ridefinire il futuro del made in Italy nel settore navale. Il gruppo navale italiano punta a raggiungere 12,5 miliardi di ricavi e accumulare oltre 50 miliardi di nuovi ordini nei prossimi cinque anni. Il piano industriale 2026-2030 si basa su automazione, digitalizzazione e espansione in settori strategici come la difesa e le attività subacquee, con un utile netto stimato intorno ai 500 milioni di euro. Questo progetto non si limita a incrementare i ricavi, ma mira a posizionare Fincantieri come un attore chiave nel panorama globale dei cantieri navali. 🔗 Leggi su Ameve.eu Agrivoltaico italiano: svolta economica in vista, 12 miliardi e 19mila posti entro il 2030. Fine degli incentivi?L’agrivoltaico in Italia si prepara a cambiare passo. Fincantieri rafforza il legame con l’India nella difesa navaleFincantieri rafforza la collaborazione con l’India nel settore della difesa navale, segnando un passo importante nel rapporto industriale tra i due Paesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Difesa, underwater e nucleare. Ecco il nuovo piano di Fincantieri; Fincantieri, come è andato l’aumento di capitale?; Fincantieri, commesse per 60 miliardi di euro: Fiducia nel futuro; Fincantieri accelera: fatturato +40% al 2030. ***Borsa: +6% Fincantieri, punta al ritorno al dividendo nel 2028(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Fincantieri si rafforza ancora e consolida il rally con i primi numeri che arrivano dal Capital ... ilsole24ore.com Fincantieri: valuta avvio politica dividendi in 2028 sui risultati 2027 (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Fincantieri punta a staccare un dividendo nel 2028, a quasi dieci anni dall'ultima cedola pagata agli ... ilsole24ore.com Fincantieri accelera sulla difesa e punta a una profonda trasformazione industriale che vede nel comparto militare e nell’innovazione tecnologica i pilastri per una crescita decennale - facebook.com facebook Fincantieri accelera sulla crescita e punta a un cambio di passo strutturale. Il nuovo Piano Industriale 2026-2030, approvato lo scorso dicembre, delinea una strategia di espansione aggressiva che mira a portare i ricavi a 12,5 miliardi di euro entro ... x.com