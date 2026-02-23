Pignataro supera Ferrero | 42,8 miliardi e la rivoluzione del software

Andrea Pignataro, 55 anni, ha raggiunto un patrimonio di 42,8 miliardi di dollari, superando Giovanni Ferrero, che detiene il record da oltre quattro anni. La sua ascesa si deve alla crescita rapida delle sue aziende nel settore tecnologico, che hanno rivoluzionato il mercato del software. La notizia arriva in un momento di grandi cambiamenti nel panorama economico italiano, con investimenti strategici che hanno rafforzato la sua posizione.

Andrea Pignataro, 55 anni, ha scalato la vetta della ricchezza italiana. Con un patrimonio di 42,8 miliardi di dollari, ha superato Giovanni Ferrero, detentore del titolo da oltre quattro anni. La sua ascesa è legata alla Ion Group, società di software finanziario che ha rivoluzionato il settore con piattaforme dati utilizzate persino dalle banche centrali. La sua storia, tra successi imprenditoriali e controversie fiscali, racconta di un uomo che ha saputo trasformare il mercato in un cliente. Dalla Solomon Brothers alla vetta: la scalata di Pignataro. Tutto inizia negli anni ’90, quando Pignataro, fresco di laurea in Economia e dottorato in matematica, approda alla Solomon Brothers. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia. Chi è lo “sconosciuto” che ha superato Ferrero: 42,8 miliardi e un impero fintech globaleAndrea Pignataro, nato nel 1970 a Bologna, ha raggiunto la posizione di uomo più ricco d’Italia grazie a un patrimonio di circa 42,8 miliardi di dollari, secondo Forbes.

Chi è Andrea Pignataro, il più ricco d’Italia: con 42,8 miliardi di dollari ha superato il patrimonio di FerreroAndrea Pignataro ha visto il suo patrimonio raggiungere i 42,8 miliardi di dollari, superando quello di Ferrero, grazie alla crescita delle sue aziende nel settore tecnologico e finanziario.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Andrea Pignataro supera Ferrero: è lui l'uomo più ricco d'Italia; Andrea Pignataro supera Ferrero: chi è l’uomo più ricco d’Italia; Andrea Pignataro supera Giovanni Ferrero: è la nuova persona più ricca d'Italia; Andrea Pignataro supera mister Nutella: è la nuova persona più ricca d'Italia.

Giovanni Ferrero non è più l’uomo più ricco d’ItaliaAndrea Pignataro supera Ferrero: 42,8 miliardi. Chi è il fondatore di Ion e come ha costruito il suo impero fintech. quotidianopiemontese.it

Andrea Pignataro supera Ferrero, è l’italiano più ricco secondo ForbesIl fondatore di Ion Group sorpassa Ferrero nella classifica Forbes con un patrimonio di 43 miliardi di euro. Storia del finanziere riservato ... quifinanza.it

Andrea Pignataro supera Ferrero: ecco chi è la nuova persona più ricca d’Italia L’imprenditore bolognese di 55 anni ha diversificato i suoi interessi - facebook.com facebook

#AndreaPignataro è diventato l’uomo più ricco d’Italia dopo aver superato Giovanni Ferrero grazie alla crescita di Ion Group. Il patrimonio stimato sfiora i 43 miliardi di dollari, con un margine di circa mezzo miliardo sul rivale. x.com