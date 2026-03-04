Pugni e calci alla sorella | nei guai un 73enne

Un uomo di 73 anni è stato segnalato per aver aggredito la sorella con pugni e calci. La polizia di Stato di Sondrio sta portando avanti le indagini e ha già avviato le procedure per tutelare la vittima. L’attività delle forze dell’ordine si concentra anche sul contrasto di comportamenti di stalking e molestie, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente per proteggere chi si trova in uno stato di paura e ansia.

Continua l'attività della polizia di Stato di Sondrio nel contrasto delle condotte di stalking e molestie, "al fine di offrire una rapida tutela alle vittime di tali comportamenti che vivono in un perdurante stato di ansia e di paura tale da modificare le proprie abitudini di vita". Il Questore di Sondrio Sabato Riccio ha nuovamente adottato una misura preventiva in materia di atti persecutori. Il provvedimento è stato emanato nei confronti di un uomo di 73 anni, domiciliato in provincia di Sondrio, che con comportamenti persecutori, posti in essere sin dal 2020 in maniera sempre più aggressiva, ha ingenerato nei confronti della sorella un grave e perdurante stato di ansia e di angoscia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Monopattino sottratto a pugni e calci. Due nei guaiI carabinieri della stazione di Treviglio, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura, hanno eseguito un provvedimento del gip del tribunale...

