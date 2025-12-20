monopattino sottratto a pugni e calci due nei guai

I carabinieri della stazione di Treviglio, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura, hanno eseguito un provvedimento del gip del tribunale di Bergamo che aveva in prima istanza disposto gli arresti domiciliari, poi sostituita con l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, per due diciannovenni, residenti a Cassano d’Adda ritenuti responsabili di una rapina aggravata commessa nella notte del 25 giugno 2025 ai danni di due coetanei di Brignano Gera d’Adda. Oltre ai due diciannovenni hanno preso parte anche due minorenni, anch’essi di Cassano d’Adda, la cui posizione è ancora al vaglio della procura per i minorenni di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

