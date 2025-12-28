Muore nel sonno a 27 anni mentre è a Barcellona | l'ultimo viaggio con gli amici prima di trasferirsi a Milano

Francesco Pozzoli, 27 anni, è deceduto improvvisamente durante un fine settimana a Barcellona, mentre era con gli amici. L’ultimo viaggio prima di trasferirsi a Milano rappresentava un momento di svago e condivisione. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra familiari e conoscenti, lasciando un vuoto in chi lo aveva conosciuto.

Francesco Pozzoli, 27 anni, è morto a Barcellona durante un weekend di festeggiamenti per l'imminente trasferimento da Treviso a Milano. Un'emorragia celebrare però non gli ha lasciato scampo.

Sivert Bakken, biatleta di 27 anni ucciso da un malore nel sonno. A trovarlo morto nella sua camera d'hotel sono stati i suoi compagni di squadra - Ucciso da un malore nel sonno il biatleta norvegese Sivert Bakken di 27 anni che si trovava in val di Fiemme con la sua squadra per un periodo di preparazione in vista delle gare ... ilgazzettino.it

Lutto nello sport Muore durante un ritiro pre-olimpico il 27enne biatleta Sivert Bakken - olimpico a passo Lavazé, in Trentino, il biatleta norvegese Sivert Bakken. bluewin.ch

Biathleta norvegese morto nel sonno a Lavazé, legale famiglia: "non si ipotizzano illeciti" https://www.lavocedelnordest.eu/lutto-nel-mondo-dello-sport-biathleta-norvegese-bakken-muore-nel-sonno-durante-ritiro-a-lavaze/ Bakken indossava una maschera ipo - facebook.com facebook

L'atleta norvegese di biathlon Sivert Bakken muore nel sonno durante un ritiro, il ricordo dell'amico Giacomel: "Sono distrutto. Volevamo andare a sciare insieme, ma non ti sei presentato" #ANSA x.com

