Palermo colpisce donna alla spalla con un colpo di fucile poi fugge in Smart | è caccia all’uomo
Secondo quanto si apprende, la 33enne raggiunta dal proiettile non sarebbe stata un obiettivo predeterminato. Si ipotizza, infatti, che il colpo possa essere partito in maniera involontaria. I sospettati sarebbero fuggiti a bordo di una Smart. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Colpo di fucile colpisce una donna nel cuore della movida
Leggi anche: Omicidio nel Foggiano: uomo ucciso con un colpo di fucile alla testa e abbandonato nei campi
Colpi di fucile in strada a Palermo: ferita una donna - Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe stata ferita per errore dall'uomo che ha sparato tra la folla. ilsicilia.it
Spari da auto, donna ferita a Palermo. Le immagini dal luogo della sparatoria - Tragedia sfiorata in nottata a Palermo: una 33enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla spalla da un colpo di ... italpress.com
Spari in strada in centro a Palermo, donna ferita a colpi di fucile e pedoni investiti dall'aggressore in fuga - Donna ferita a Palermo per una sparatoria in centro città. virgilio.it
Biasci colpisce ancora, Palermo ripreso al 89’: Joronen evita la beffa totale - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.