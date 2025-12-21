Palermo colpisce donna alla spalla con un colpo di fucile poi fugge in Smart | è caccia all’uomo

21 dic 2025

Secondo quanto si apprende, la 33enne raggiunta dal proiettile non sarebbe stata un obiettivo predeterminato. Si ipotizza, infatti, che il colpo possa essere partito in maniera involontaria. I sospettati sarebbero fuggiti a bordo di una Smart. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

palermo colpisce donna alla spalla con un colpo di fucile poi fugge in smart 232 caccia all8217uomo

© Ildifforme.it - Palermo, colpisce donna alla spalla con un colpo di fucile poi fugge in Smart: è caccia all’uomo

palermo colpisce donna spallaColpi di fucile in strada a Palermo: ferita una donna - Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe stata ferita per errore dall'uomo che ha sparato tra la folla. ilsicilia.it

palermo colpisce donna spallaSpari da auto, donna ferita a Palermo. Le immagini dal luogo della sparatoria - Tragedia sfiorata in nottata a Palermo: una 33enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla spalla da un colpo di ... italpress.com

palermo colpisce donna spallaSpari in strada in centro a Palermo, donna ferita a colpi di fucile e pedoni investiti dall'aggressore in fuga - Donna ferita a Palermo per una sparatoria in centro città. virgilio.it

