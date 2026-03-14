Esami inutili e prescrizioni inappropriate un sistema digitale a supporto dei medici

A Lecce, si segnala che una parte significativa di esami e prestazioni sanitarie viene prescritta senza che ci siano motivazioni cliniche evidenti. Un sistema digitale è stato messo a disposizione dei medici per supportarli nella scelta delle procedure più appropriate. La questione riguarda principalmente prescrizioni che potrebbero risultare inutili o inappropriate, creando potenzialmente sprechi e disservizi.

Un’indagine di Asl Lecce su 637 professionisti conferma il problema dell’appropriatezza. Presentata all’Ordine dei medici una piattaforma per aiutare le scelte diagnostiche e terapeutiche LECCE - Una quota non trascurabile di esami e prestazioni sanitarie viene prescritta senza una reale necessità clinica. È quanto emerge da un’indagine conoscitiva condotta da Asl Lecce tra i propri professionisti sanitari, che ha coinvolto 637 tra medici ospedalieri, medici di base, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali. Più della metà degli intervistati ritiene che l’inappropriatezza delle prescrizioni rappresenti un problema concreto nella pratica quotidiana. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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