Dal 16 al 20 marzo, l’Istituto Comprensivo “Enrico De Nicola” di Casalnuovo di Napoli accoglierà docenti provenienti da diversi paesi europei nell’ambito del progetto Erasmus+. Durante questa settimana, i partecipanti effettueranno attività di osservazione e confronto nelle classi dell’istituto, condividendo metodi didattici e pratiche educative. L’iniziativa coinvolge insegnanti provenienti da varie nazioni europee.

CASALNUOVO DI NAPOLI (NAPOLI), 14 MARZO 2026 – L’Istituto Comprensivo “Enrico De Nicola” di Casalnuovo di Napoli ospiterà dal 16 al 20 marzo un’esperienza di job shadowing nell’ambito del programma europeo Erasmus+. L’iniziativa vedrà la partecipazione di docenti provenienti da Spagna, Grecia e Repubblica Ceca, interessati a conoscere da vicino l’organizzazione e le pratiche didattiche adottate nell’istituto. Durante la settimana di permanenza gli insegnanti stranieri potranno osservare le attività scolastiche quotidiane e partecipare a momenti di confronto con il corpo docente della scuola. L’esperienza coinvolgerà tutti gli ordini dell’istituto: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Erasmus+, docenti europei in visita a Casalnuovo

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