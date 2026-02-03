Erasmus+ per i docenti | docenti | opportunità benefici e come partecipare Iscriviti alla newsletter dedicata ai viaggi studio

Il programma Erasmus+ offre ai docenti italiani nuove opportunità di crescita professionale attraverso scambi culturali, corsi di formazione e summer school. Sempre più insegnanti decidono di partecipare per arricchire il loro percorso e portare esperienze diverse in classe. Per chi vuole saperne di più, è possibile iscriversi alla newsletter dedicata ai viaggi studio e alle opportunità di mobilità internazionale.

