Vivi l’Europa con Sagitter?Training | Erasmus+ per docenti e PCTO per studenti

Un nuovo progetto di formazione prende il via grazie a Sagitter-Training. L’ente offre programmi di mobilità e corsi di aggiornamento per insegnanti e studenti. Da oggi, docenti possono partecipare a Erasmus+ per migliorare le proprie competenze, mentre gli studenti hanno la possibilità di seguire percorsi PCTO, arricchendo il loro percorso scolastico con esperienze all’estero. La proposta mira a favorire lo scambio e l’apprendimento, con l’obiettivo di preparare meglio le future generazioni alle sfide internazionali.

Scopri i programmi di mobilità e formazione di Sagitter?Training: Erasmus+ per docenti e percorsi PCTO per studenti. Esperienze in Irlanda, Spagna, Malta e altre mete europee per trasformare la didattica con viaggi e corsi certificati. Immagina i tuoi studenti che studiano arte a Barcellona o i docenti che sperimentano metodologie innovative in Irlanda. Con Sagitter?Training. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

