Vivi l’Europa con Sagitter?Training | Erasmus+ per docenti e PCTO per studenti

Un nuovo progetto di formazione prende il via grazie a Sagitter-Training. L’ente offre programmi di mobilità e corsi di aggiornamento per insegnanti e studenti. Da oggi, docenti possono partecipare a Erasmus+ per migliorare le proprie competenze, mentre gli studenti hanno la possibilità di seguire percorsi PCTO, arricchendo il loro percorso scolastico con esperienze all’estero. La proposta mira a favorire lo scambio e l’apprendimento, con l’obiettivo di preparare meglio le future generazioni alle sfide internazionali.

Scopri i programmi di mobilità e formazione di Sagitter?Training: Erasmus+ per docenti e percorsi PCTO per studenti. Esperienze in Irlanda, Spagna, Malta e altre mete europee per trasformare la didattica con viaggi e corsi certificati. Immagina i tuoi studenti che studiano arte a Barcellona o i docenti che sperimentano metodologie innovative in Irlanda. Con Sagitter?Training. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Sagitter Training La scuola apre all’Europa. Al Carducci 160 studenti in viaggio con Erasmus+ Il liceo Carducci di Viareggio si apre all’Europa, offrendo agli studenti esperienze di studio all’estero grazie al programma Erasmus+. Guida ai progetti Erasmus+ 2026, incontri online per studenti e docenti Scopri le opportunità del programma Erasmus+ 2026 attraverso una serie di incontri online dedicati a studenti e docenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sagitter Training Argomenti discussi: Vivi l’Europa con Sagitter Training: Erasmus+ per docenti e PCTO per studenti; Avviso Vivi e Scopri la Calabria 2° Finestra; La città dei vivi – l'analisi dello spettacolo – Cosa rimane della ferocia; L’estate 2026 è All Inclusive! Vivi la meraviglia di una vacanza su misura con le Land Experiences Costa. Sai cosa fare prima dell’atterraggio Dario te lo spiega passo dopo passo. Se vuoi prepararti per diventare pilota, ti aspettiamo da Gate1 per un training dedicato. 0362.259479 [email protected] Via San Martino 5, Nova Milanese - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.