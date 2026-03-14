Enzo Lattuca, 38 anni, è il sindaco di Cesena e presidente della Provincia uscente. È candidato a succedersi in una gara a due con Francesca Pondini, sindaca di Galeata, rappresentante del centrodestra. Lattuca ha dichiarato di voler portare avanti i progetti lavorando a fianco dei comuni. La campagna elettorale si svolge senza ulteriori dettagli sui programmi.

Enzo Lattuca (Pd), 38 anni, sindaco di Cesena e presidente della Provincia uscente, candidato a succedersi nella contesa a due con Francesca Pondini (centrodestra), sindaca del Comune di Galeata. Sulla carta e sulla base dei rapporti di forza tra gli schieramenti è il favorito. Il suo obiettivo è proseguire nell’opera, a partire dalla viabilità. Nelle strade perdurano criticità. Come è intervenuta la Provincia e come interverrà se sarà ancora presidente? "La priorità assoluta del mandato è stato investire il più possibile sulla manutenzione delle strade, 1.100 chilometri di competenza provinciale. L’attività di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni è stata realizzata su tutta la rete provinciale che era stata trascurata negli otto anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Enzo Lattuca : "Voglio completare l’opera lavorando a fianco dei comuni"

Articoli correlati

Galeata, la sindaca Pondini si candida a presidente della Provincia: sarà lei a sfidare Enzo Lattuca“Mi candido alla Presidenza della Provincia di Forlì-Cesena con l’obiettivo di portare maggiore valore, anche nell'ottica di quella discontinuità che...

Si elegge il presidente della Provincia, Rinnoviamo Forlì al fianco di Lattuca: "Attento alle esigenze del territorio"Rinnoviamo Forlì sostiene, con il voto della consigliera comunale Elena Colangelo, la candidatura di Enzo Lattuca a presidente della Provincia di...