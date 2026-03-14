Enza | 500 firme per fermare la diga di Vetto

Una petizione è in corso nel territorio di Reggio Emilia per fermare la diga di Vetto, con l’obiettivo di raccogliere 500 firme entro la fine di marzo. La campagna mira a proteggere il fiume Enza e coinvolge cittadini e attivisti locali che si sono mossi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. Finora, sono state raccolte un numero considerevole di adesioni.

La campagna per la salvaguardia del fiume Enza si sta intensificando nel territorio di Reggio Emilia, con l’obiettivo preciso di raccogliere 500 firme entro la fine di marzo. Il comitato guidato da Duilio Cangiari sta portando l’iniziativa direttamente nei mercati e nelle piazze locali, trasformando la raccolta in un atto di cittadinanza attiva. La mobilitazione punta a fermare il progetto della diga di Vetto, considerato rischioso dal punto di vista tecnico, proponendo invece un dialogo trasparente tra istituzioni e comunità. Un incontro pubblico è già programmato per sabato 21 marzo alle ore 18.30 presso il Circolo ARCI Pontenovo a San Polo d’Enza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enza: 500 firme per fermare la diga di Vetto Articoli correlati Leggi anche: Diga di Vetto, scatta la mobilitazione a Parma: raccolta firme e proposte alternative Brianza, diga invisibile da 4,6M€: 3.500 mc per fermare le alluvioni.## **Lead** In Brianza, un maxi cantiere a Burago di Molgora sta prendendo forma per contrastare il rischio di alluvioni. Una raccolta di contenuti su Enza 500 firme per fermare la diga di... Salviamo l’Enza, la raccolta firme prosegue e punta a quota 500VETTO (Reggio Emilia) – L’iniziativa continua nei mercati, nelle piazze e nei luoghi di incontro del territorio, dove il comitato sta portando avanti un’attività di informazione e confronto con i citt ... reggionline.com Comitato salviamo l’Enza: «Vogliamo un confronto pubblico». Parte la raccolta firmeA Reggio Emilia prende il via una nuova iniziativa contro il progetto della diga di Vetto: una raccolta firme per chiedere alle istituzioni un confronto ... redacon.it