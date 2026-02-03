Diga di Vetto scatta la mobilitazione a Parma | raccolta firme e proposte alternative

A Parma scoppia la protesta contro il progetto della diga di Vetto. Associazioni ambientaliste e cittadini si sono uniti per raccogliere firme e proporre alternative all’invaso da 86 milioni di metri cubi. La mobilitazione cresce mentre si avvicina la decisione finale.

A Parma si alza la voce contro il progetto della diga di Vetto. Il coordinamento di associazioni impegnate nella tutela del fiume Enza e del territorio della Val d'Enza ha annunciato l'avvio di una raccolta firme e la presentazione di proposte alternative all'invaso da 86 milioni di metri cubi.

