Diga di Vetto scatta la mobilitazione a Parma | raccolta firme e proposte alternative

Da parmatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma scoppia la protesta contro il progetto della diga di Vetto. Associazioni ambientaliste e cittadini si sono uniti per raccogliere firme e proporre alternative all’invaso da 86 milioni di metri cubi. La mobilitazione cresce mentre si avvicina la decisione finale.

A Parma si alza la voce contro il progetto della diga di Vetto. Il coordinamento di associazioni impegnate nella tutela del fiume Enza e del territorio della Val d’Enza ha annunciato l’avvio di una raccolta firme e la presentazione di proposte alternative all’invaso da 86 milioni di metri cubi.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Vetto Diga

Diga di Vetto, Parma fa sistema per presentare le osservazioni al documento di fattibilità

La Diga di Vetto, a Parma, ha promosso un incontro operativo finalizzato a coordinare le osservazioni sul documento di fattibilità del progetto.

Diga di Vetto, ecco com'è andato l'incontro con sindaci e presidenti delle Province di Parma e Reggio Emilia

Si è concluso questa mattina, a Sant’Ilario d’Enza, l’incontro tra Sindaci e Presidenti delle Province di Parma e Reggio Emilia, parte del Dibattito Pubblico sulla Diga di Vetto.

Ultime notizie su Vetto Diga

