Brianza diga invisibile da 4,6M€ | 3.500 mc per fermare le alluvioni

Una diga invisibile da 4,6 milioni di euro impedisce le alluvioni in Brianza. Il progetto prevede la realizzazione di una barriera sotterranea capace di trattenere 3.500 metri cubi di acqua, riducendo i danni in caso di piogge intense. L’intervento si concentra nel comune di Burago Molgora, dove le autorità cercano di salvaguardare abitazioni e aziende. L’opera si sta progressivamente sviluppando nel rispetto dei tempi stabiliti.

Brianza al Sicuro: 4,6 Milioni di Euro per una Diga Invisibile Contro le Alluvioni. Un cantiere di notevoli dimensioni sta prendendo forma nel cuore della Brianza, precisamente a Burago Molgora, con l’obiettivo di proteggere il territorio dai sempre più frequenti eventi meteorologici estremi. L’opera, il cui costo previsto si attesta a 4,6 milioni di euro, rappresenta un investimento significativo per la sicurezza idraulica della zona e si inserisce in un più ampio programma di interventi mirati a prevenire le alluvioni. I lavori, avviati circa un anno fa, sono attualmente in corso in via Turati e procedono secondo le tempistiche stabilite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

