Ritorno all’origine o continuità? Conte riflette | c’entrano De Bruyne e McTominay!

In casa Napoli si sta tornando – nuovamente – a discutere su come inserire al meglio negli undici titolari, i Fab Four. De Bruyne è tornato, così come Anguissa. Gli altri due, McTominay e Lobotka, invece, sono fermi ai box. Lo scozzese, però, come affermato anche da Conte ieri al termine del match, lunedì potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. 4-1-4-1 o sistema attuale? Conte pensa a come blindare la Champions. Il Napoli, ad inizio stagione, era tutta un’altra squadra rispetto a quella attuale. I Fab Four erano in campo, in un sistema di gioco inedito per gli azzurri: 4-1-4-1, con Lobotka vertice basso e i tre davanti a lui. Le prestazioni non erano risultate delle migliori, forse soprattutto per McTominay che era un po’ limitato offensivamente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Come stanno McTominay e De Bruyne: le parole di ConteCome stanno Scott McTominay e Kevin De Bruyne? Delle condizioni dei due centrocampisti ha parlato Antonio Conte ai microfoni di Dazn.